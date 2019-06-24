وزير خارجية إريتريا يزور الخرطوم للمرة الثانية خلال شهر

وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، على رأس وفد إريتري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تعد الثانية من نوعها خلال نحو شهر.

وكان في استقبال الوفد الإريتري، الأمين العام للرئاسة السودانية الفريق ركن محمد علي إبراهيم، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى بشأن أعضاء الوفد ومدة الزيارة وبرنامجها.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، زار رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبدالفتاح البرهان، إريتريا، واتفق مع رئيسها، أسياس أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام البشير لعام ونصف.

وزار عثمان صالح الخرطوم، في 19 مايو/ أيار الماضي، بعد قطيعة وتوتر في علاقات البلدين، استمرت لنحو 18 شهرًا.

وخلال تلك الزيارة، أبدى صالح اهتمام بلاده باستقرار الأوضاع في السودان بعد الإطاحة بالبشير.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا، في فبراير/ شباط 2018؛ بعد قيام حكومة الرئيس السابق عمر البشير، وقتها، بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا قضاها في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.