العراق ينفي إجلاء قوات ومستشاري الولايات المتحدة من قاعدة ”بلد“

نفى العراق، اليوم السبت، إجلاء قوات ومستشاري أمريكا من قاعدة ”بلد“ العراقية العسكرية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، في بيان صحفي: ”إننا ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأمريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية“.

وأضاف رسول: ”إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا، وسلامة المستشارين، والمدربين من القوات الأمريكية، وقوات التحالف الأخرى“.

وقالت ثلاثة مصادر عسكرية عراقية، إن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها كمتعاقدين، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وأوضحت المصادر، أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة ”بلد“ العسكرية شمالي بغداد، التي تستضيف قوات أمريكية؛ وذلك بسبب ”تهديدات أمنية محتملة“.

وذكرت المصادر أن رحيل المتعاقدين وشيك.

وكانت قاعدة ”بلد“ المترامية الأطراف، استُهدفت بثلاث قذائف مورتر، الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أمريكية لقصف صاروخي، الأسبوع الماضي، في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

ووقع هجوم صاروخي، يوم الأربعاء، قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأمريكية ”إكسون موبيل“، على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد.