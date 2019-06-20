حميدتي: سنعمل حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، اليوم الخميس، إن المجلس سيعمل حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة.

وأضاف خلال لقاء جماهيري، أن المجلس العسكري متمسك بمحاكمة رموز النظام السابق، وأنه من الآن وصاعدًا ستبدأ كل المحاكمات، ولن يؤثروا على سير العدالة، وسيحتكمون إليها.

وشدد على أن المجلس العسكري، لن يشكل حكومة كفاءات في الفترة الحالية، دون التوصل إلى توافق مع الجميع تفاديًا لخروج التظاهرات.

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري، عن القبض على 14 عسكريًا تورطوا في أحداث 8 رمضان (13 مايو/ أيار 2019)، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين.

ولفت إلى أن ”5 من المتورطين قدموا اعترافات قضائية، وهناك جهات تعمل ضدنا لتوريطنا، وسنكشف كل الحقائق عقب انتهاء عمل لجان التحقيق، لعدم التأثير على العدالة“.

وأكد حميدتي، رغبتهم في التوصل إلى حل شامل دون إقصاء، والاستعداد لإشراك الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات، وعدم السماح بالتلاعب في الصناديق.

وأضاف:“الأجندة لن تمر عبرنا، حتى لو استمر التفاوض إلى عشرات السنوات، ولا نريد عمر بشير آخر“، في إشارة إلى الرئيس المخلوع.

واستطرد:“لم نستغل التغيير بشكل صحيح، وعمر البشير ومن معه كانوا ظالمين، ودورنا في المرحلة الحالية بمثابة ضامن إلى حين إجراء الانتخابات“.

واعتبر أن ”التغيير في البلاد أساسه انعدام الخبز، والسيولة والعلاج، والمواطنون ذرفوا الدموع أمام البنوك“.

وزاد:“قوى الحرية والتغيير، طالبت بفترة انتقالية مدتها 4 سنوات للتنظيف والإقصاء، ولكننا مصرون على تشكيل حكومة المستقلين والكفاءات، وفترة انتقالية لمدة عام“.