مبعوث بوتين يزور بيروت.. مبادرة روسية لإشراك لبنان في محادثات ”أستانا 13“

يصل إلى بيروت يوم الثلاثاء، الممثل الشخصي للرئيس الروسي في سوريا، إلكسندر لافرنتييف، حاملًا مبادرة لإدخال لبنان في مفاوضات ”استانا 13“ المقرر عقدها في تموز/ يوليو المقبل.

وتأتي زيارة المبعوث الروسي، في أعقاب قمة انعقدت بموسكو في الـ 16 من آذار/ مارس الماضي، جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين واللبناني ميشال عون، ووصفت في حينه بأنها وسّعت هوامش التعاون وأعطت لروسيا في لبنان حضورًا قويًّا يشمل -أيضًا- قضايا التسليح والنفط والغاز.

مبادرة روسيا لإدخال لبنان في مفاوضات ”أستانا“ الخاصة بسوريا، مبررها هو معاناة لبنان من تبعات ملف اللاجئين السوريين، وهي القضية التي تتفاوت فيها وجهات النظر داخل الحكومة اللبنانية وخارجها.

وفي الوقت الذي يدعو فيه حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر، إلى سرعة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بموجب ضمانات حكومية وروسية، فإن فرقاء آخرين في حكومة الرئيس سعد الحريري يعارضون إعادة المهاجرين السوريين في غياب ضمانات إنسانية كافية، وهو توجه يحظى بمساندة الولايات المتحدة وشدد عليه وزير خارجيتها مايك بومبيو في زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وهناك ملف خلافي آخر قالت وسائل الإعلام اللبنانية إن مبعوث الرئيس الروسي سيناقشه في بيروت، وهو إعادة إعمار سوريا.

ويطرح حزب الله وإيران وروسيا موضوع إعادة إعمار سوريا باعتباره ورقة اقتصادية – سياسية لتوسيع دائرة مؤيدي النظام السوري.

فيما تعلن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية أن هذا الموضوع ”ليس جديًّا ولا واردًا الآن“ قبل الانتهاء من حل سياسي شامل للموضوع السوري.