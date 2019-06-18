وزير خارجية سوريا: لا نريد مواجهة مسلحة مع تركيا

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، يوم الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا.

وأدلى المعلم بهذه التصريحات في الصين، خلال إفادة صحفية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني، وعضو مجلس الدولة وانغ يي.

ويشكل العنف المندلع في إدلب وفي قطاع من محافظة حماة القريبة منها، أكبر تصعيد عسكري بين قوات الحكومة السورية والمعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، منذ فصل الصيف الماضي.

وفرَّ عشرات الألوف من منازلهم، كثير منهم لجأوا إلى الحدود مع تركيا هربًا من ضربات جوية قتلت عشرات الأشخاص.

ووجهت تركيا شكوى إلى موسكو التي تدعم الحكومة السورية، لكن روسيا ردت بأن المسؤولية في كبح جماح المعارضة تقع على عاتق أنقرة.