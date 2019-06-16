بعد ساعات من بدئه.. أسرى فلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين في سجن عسقلان أنهوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد ساعات من بدايته.

وبحسب بيان لنادي الأسير، فقد ”علق أسرى معتقل عسقلان إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به صباح الأحد، وذلك بعد أن استجابت إدارة معتقلات الاحتلال بشكل مبدئي على جزء مهم من مطالبهم“.

وحول المطالب التي استجاب لها الاحتلال، قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال وافقت على وقف الاقتحامات المسلحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية.

كما وافقت سلطات الاحتلال، على متابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من معتقل ”نفحة“ إلى معتقل ”عسقلان“ قبل الأول من تموز القادم.

وبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان، اليوم الأحد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على الإجراءات التنكيلية الصعبة التي تنتهجها إدارة السجن بحقهم.