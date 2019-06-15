أبو الغيط يزور الخرطوم غدًا ويلتقي رئيس المجلس العسكري وقيادات الاحتجاج

المصدر: ا ف ب

يزور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأحد السودان؛ حيث سيلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة، السبت.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية إلى السودان، منذ أطاح الجيش في نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير، على وقع احتجاجات حاشدة ضده.

وقال المتحدث محمود عفيفي، في بيان، إن أبو الغيط سيلتقي ”الفريق أول عبدالرحمن البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعددًا من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية“.

وأوضح عفيفي، أن ”الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة المحورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده“.

وبعد الإطاحة بالبشير، تم تشكيل مجلس عسكري لتولي الحكم، لكن المحتجين واصلوا اعتصامهم أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، مطالبين بحكم مدني.

وتم فض اعتصام المحتجين بالقوة في الثالث من حزيران/يونيو؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.

وبعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وافق المحتجون على عقد مباحثات جديدة مع المجلس العسكري، وقرروا تعليق عصيان مدني استمر 3 أيام؛ احتجاجًا على فض اعتصامهم بالقوة.

ودخلت الولايات المتحدة كذلك على خط الوساطات في السودان.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوث ومساعد وزير الخارجية المكلف أفريقيا تيبور ناج رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، الخميس.

وقال البرهان للموفدين، إن السودان وشعبه ينظرون بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفق بيان وزعه المجلس العسكري.

وأعلنت واشنطن أن تعيين بوث جاء للمساعدة في التوصل ”لحل سلمي“ للأزمة.