عقب إطلاق صاروخ من غزة.. الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قوي 

توعد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، برد عسكري قوي على غزة، في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع على مستوطنة سيديروت.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة بالبقاء في الملاجئ تحسبًا لجولة تصعيد محتملة.

وقال ‏‎رئيس بلدية مستوطنة ”سديروت“ ألون ديفيدي:“ إنه حان الوقت للبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة تضرب رأس حركة حماس“، وفق قوله .

فيما كتب وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان عبر صفحته على فيسبوك: ”أعزائي سكان الجنوب، اسمحوا لي أن أعرب عن حزني العميق إزاء مشاكلكم في هذا الوقت لفقدانكم الأمان، هذا هو بالضبط سبب استقالتي كوزير للدفاع سابقًا، يجب دفن جسد ”عملية التهدئة“ وإحياء الردع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الإعلام الإسرائيلي أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر مبنى في مستوطنة سديروت، دون الإعلان عن وقوع إصابات.