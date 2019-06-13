أول فيديو لاستهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان

أول فيديو لاستهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان

المصدر: فريق التحرير

تداولت حسابات إخبارية إيرانية، عبر مواقع التواصل، اليوم الخميس، أول فيديو من استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان صباحًا، في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم صورًا وفيديو يظهران بحسبه النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات الخميس في خليج عُمان.

وهذه ثاني حادثة ”غامضة“ ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الإستراتيجية، بعد تعرّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات ”تخريبية“ قبالة الإمارات في 12 مايو قالت واشنطن إن طهران تقف خلفها.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما يابانية والأخرى نرويجية لحادثين منفصلين، في بحر عُمان قرب ساحل إيران، واستهدفت إحدى الناقلتين بطوربيد، وما تزال النيران مشتعلة في الأخرى.

وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وكانت السفينة ”كوكوكا كاريدجس“ في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة، وهي محملة بشحنة ميثانول، لكنّ الشحنة لم تتضرر.

وذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة لكوكوكا كاريدجس، أن الناقلة تعرضت لأضرار.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارًا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارًا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها ”كوستال إيس“ سارعت إلى انتشال الربان والطاقم من قارب نجاة كان يقلهم.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث، وتلقى الإسعافات الأولية على متن السفينة ”كوستال إيس“.

وأفاد المتحدث بأن ”كوكوكا كاريدجس“ لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق، وشحنة الميثانول سليمة“.

وكانت السفينة المستهدفة تبعد 70 ميلًا بحريًّا تقريبًا عن الفجيرة الإماراتية ونحو 14 ميلًا بحريًّا عن إيران.

أما سفينة ”فرنت ألتير“ فهي قادمة من ميناء الرويس الإمارات ومؤجرة من طرف الحكومة التايوانية، وتعرضت لهجوم بواسطة طوربيد (صاروخ بحري) قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات، بحسب صحيفة ”تريد ويندز“.

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