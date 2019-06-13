أول فيديو لاستهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان

تداولت حسابات إخبارية إيرانية، عبر مواقع التواصل، اليوم الخميس، أول فيديو من استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان صباحًا، في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم صورًا وفيديو يظهران بحسبه النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات الخميس في خليج عُمان.

وهذه ثاني حادثة ”غامضة“ ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الإستراتيجية، بعد تعرّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات ”تخريبية“ قبالة الإمارات في 12 مايو قالت واشنطن إن طهران تقف خلفها.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما يابانية والأخرى نرويجية لحادثين منفصلين، في بحر عُمان قرب ساحل إيران، واستهدفت إحدى الناقلتين بطوربيد، وما تزال النيران مشتعلة في الأخرى.

وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.