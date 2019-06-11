القطاع التجاري السوداني مغلق لليوم الثالث من العصيان المدني‎ (فيديو)

المصدر: ا ف ب

بقيت أبواب المحال التجارية مغلقة الثلاثاء في الخرطوم، وبدا أن السكان يلازمون منازلهم في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعا إليها المحتجون للضغط على المجلس العسكري الحاكم.

وعادت خدمة الإنترنت للعمل في السودان بعد انقطاع لساعات عن كل أجزاء البلاد.

الخرطوم شارع الصحافة زلط في اليوم الثالث للعصيان المدني ١١يونيو#العصيان_المدني_الشامل #SudanCivilDisobedience pic.twitter.com/tXUru3qAaC — Hatim Eltayeb (@Hatim_Eltayeb3) June 11, 2019

وبدأت حملة العصيان المدني الأحد بعد أسبوع من هجوم دامٍ على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم خلّف عشرات القتلى. واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصًا قوات الدعم السريع بتنفيذها.

#هنا_الخرطوم

الخرطوم

إغلاق تام للمحلات التجارية لليوم الثالث على التوالي.#العصيان_المدني_الشامل

الحل في الشل pic.twitter.com/cf9gnpY3PY — يوسف دوكة (@lECYjPKuQYf2Tb6) June 11, 2019

وتنقل حافلات النقل العام الركاب في بعض أجزاء الخرطوم، لكن المركز التجاري في وسط العاصمة مغلق، فيما عدد المارة في الشوارع أقل من العادة.

وقال إبراهيم عمر، الموظف في إحدى وكالات السفر والسياحة، إنه ”خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فقدنا الكثير من المال. ليس في مقدورنا فعل شيء“.

الخرطوم عمارة الذهب- في العصيان لليوم الثالث على التوالي.

#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/mXtgDS0UsQ — aarja67 (@aliarja123) June 11, 2019

وقالت إشراقة محمد، إحدى المحتجات، إن ”حملة العصيان المدني ناجحة“، مضيفة ”أظهرنا أننا يمكن أن نفعلها. إنها طريقتنا السلمية“.

وتابعت: ”مثل هذه الحملة لن تتسبب في قتل المحتجين، وفي الوقت نفسه تضع ضغطًا على المجلس العسكري. سنواصل على هذا النهج حتى نحقق أهدافنا“.

الخرطوم بحري صباح العصيان في يومه الثالث #العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/k3fSIQSB9D — عمر الغالي الصوفي (@omarghali27) June 11, 2019

ودعا قادة الاحتجاج إلى العصيان بعد أن هاجم مسلحون المحتجين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران/يونيو.

وخلفت الاضطرابات منذ تفريق الاعتصام 118 قتيلًا، وفق لجنة الأطباء المركزية القريبة من منظمي الحملة. وأكدت وزارة الصحة من جهتها أن عدد القتلى 61 شخصًا.

وبدأت الاحتجاجات في السودان في ديسمبر على خلفية رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، ثم تحولت إلى تحرك شعبي ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وفي السادس من أبريل، بدأ اعتصام أمام قيادة القوات المسلحة في وسط العاصمة لمطالبة الجيش بالضغط على البشير.

وفي 11 أبريل، أطاح الجيش بالبشير، لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم مطالبين العسكر بنقل السلطة إلى المدنيين.

وجرت جولات تفاوض عدة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف مايو بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية.