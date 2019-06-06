الصحة السودانية: عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة لم يتجاوز 46

نفى وكيل وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة إثر فض اعتصام الخرطوم، بلغ 100 وأكد أن العدد لم يتجاوز 46.

وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء على لسان مسعفين على صلة بالمعارضة إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الاثنين والاضطرابات التي أعقبتها 108 قتلى وأنهم يتوقعون زيادة العدد.

ولم تصدر السلطات أي بيان رسمي عن عدد الضحايا.

وفي محاولة لرأب الصدع والعودة إلى الحوار، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي الأربعاء ”نحن في المجلس العسكري نفتح أيدينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن“.

لكن قوى إعلان الحرية والتغيير، وهم تحالف لجماعات المحتجين والمعارضة، رفضت العرض وقالت إن المجلس العسكري ”ليس مصدر ثقة“.

وفي الإطار ذاته، دانت الولايات المتحدة ”الهجمات الأخيرة على المحتجين“ في السودان ودعت الجيش إلى ”نبذ العنف“.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان ”الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة على المحتجين في السودان“. وأكدت واشنطن مجددا رغبتها في عملية انتقال تقودها حكومة مدنية بهدف إجراء انتخابات في ”موعد مناسب“.