محاولة لتهريب البشير وأتباعه من سجن ”كوبر“ تنتهي بالفشل

كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، عن فشل محاولة لتحرير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورموز نظامه السابق من سجن كوبر في الخرطوم بحري، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أحبطت هذه المحاولة، وأن البشير ورموز نظامه ما زالوا داخل السجن.

وذكر موقع قناة ”العربية“ نقلًا عن مصادر (لم يسمها)، أن أكثر من مئة عنصر من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

وقالت المصادر إنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.

واعتقلت السلطات الأمنية أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير، من بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير، وغيرهم.