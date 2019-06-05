المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده لتفاوض لا قيد فيه (فيديو)

قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحًا ”لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن“.

وأدلى البرهان بهذا التصريح في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة، وسيجري بدلاً من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.

وأضاف: ”تأتي عملية التغيير الذي ينتظر السودان الآن في ظروف بالغة التعقيد نحتاج فيها للحكمة، حتى نتمكن من العبور بأمان ونمنع البلاد من الانزلاق في حالة الفوضى والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم تهديد الأمن الوطني وتهديد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة“.

وتابع قائلاً: ”طالما أن الشعب السوداني ارتضى سلمية الثورة التي صارت شعاره الأول، وطالما أننا اتفقنا على أن غاياتنا هي مصلحة الوطن ولا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب من أجل تحقيق الأهداف التي خرج وضحى من أجلها، وبهذا الفهم فإن أي طرف يجب أن يتنازل للوطن من أجل الوطن فقط لا لأي أجندة أخرى، ونحن نؤمن أن هذا هو ديدننا جميعاً في المجلس العسكري وفي القوى السياسية وشركائهم من التنظيمات الأخرى والمجموعات المسلحة ذات الدور المقدر والرائد في إحداث التغيير الذي تم والتي نمنتى أن تكون بيننا في القريب العاجل“.

وتابع: ”حدثت بعض الأحداث المؤسفة خلال الأيام الأخيرة نتيجة تدخل قوات الأمن للتعامل مع بعض الوقائع ما أسفر عن وقوع بعض الضحايا، وهو ما نتأسف عليه ونترحم على الشهداء“.

وشدد البرهان على أنه تم التوجيه بالتحقيق في الأحداث المؤسفة، وأنه ستتم محاسبة من يثبت تورطهم في فض الاعتصام.

وأكد رئيس المجلس العسكري السوداني أن المجلس يدعو لفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل للسير نحو تجربة مثل جنوب أفريقيا ورواندا وغيرهما من الدول التي تخطت مراحل صعبة في حياتها.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، قرارات المجلس الانتقالي العسكري، التي تفضي لانتخابات عامة في غضون 9 أشهر، مجددًا ”التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعًا للفوضى“.

وقال تجمع المهنيين، في بيان مساء الثلاثاء: ”عصياننا المدني الشامل وما يعززه من إضراب سياسي مفتوح، هو الحامي من الفوضى الشاملة“.

واعتبر أن أي حكومة تأتي وفق هذا المخطط ستقنن للعنف والقتل، وستدار وفقًا لتوجهات المجلس العسكري، ولن تفلت البلاد من العنف والعنف المضاد.