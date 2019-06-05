مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان بشأن الأزمة السودانية

المصدر: ا ف ب

فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بإصدار بيان بشأن الأزمة في السودان، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

ووزعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مغلق للمجلس بيانًا صحافيًا يدعو الأطراف السودانية إلى ”مواصلة العمل معًا نحو حل توافقي للأزمة الحالية“.

لكن الصين اعترضت بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردًا من الاتحاد الأفريقي.

واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي، أن النص المقترح ”غير متوازن“، مشددًا على ضرورة ”توخي حذر شديد“ حيال الوضع.

وقال بوليانسكي للصحافيين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين: ”لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يفسد الوضع“.

واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم الذي يعمل مع الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بالسودان.