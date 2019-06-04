السودان.. المجلس العسكري يعلن إيقاف التفاوض ويدعو لانتخابات عامة خلال 9 أشهر

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، فجر الثلاثاء، إيقاف التفاوض، ودعا لانتخابات عام خلال 9 أشهر على الأكثر.

وقال البرهان إنه تم إيقاف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وإلغاء الاتفاق معها.

وأضاف أن ”السبيل الوحيد لحكم السودان هو من خلال صندوق الاقتراع“، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات.

وجدد تعهده بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، مشددًا في الوقت ذاته على الاستمرار في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق.

ودعا برهان النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل متظاهرين أمس الإثنين.