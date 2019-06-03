إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية‎

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اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية. وقال جيش الاحتلال في بيان، اليوم الاثنين، إنّه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة القيام بنشاطات معادية، مضيفًا أنه ”تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن“. وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. ووفق إحصائيات رسمية…