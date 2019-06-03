السودان.. فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم (فيديو)

تمكنت السلطات السودانية على ما يبدو من فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ساحة الاعتصام خالية على ما يبدو بينما تتصاعد منها سحب دخانية قال معلقون إنها لخيم المعتصمين محترقة جراء المواجهات مع قوات الأمن السودانية الي اقتحمت موقع الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمحتجين إن ما لا يقل عن شخص واحد قتل كما أصيب عدة أشخاص آخرين خلال الهجوم الذي مازال مستمرا.