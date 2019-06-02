لجنة المصالحة المجتمعية تستأنف عملها في غزة

قررت لجنة المصالحة المجتمعية، التابعة للفصائل الفلسطينية والمنبثقة عن اتفاق القاهرة 2011، استئناف عملها في قطاع غزة بعد عيد الفطر المبارك.

وقال عضو اللجنة، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن اللجنة ستستأنف عملها في قطاع غزة عبر تسوية ملفات 40 شهيدًا من شهداء الانقسام الفلسطيني، لافتًا إلى أن ذلك سيتم عبر مهرجانات بكافة محافظات القطاع.

وأوضح حبيب، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن استئناف عمل اللجنة يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم توزيع 50 ألف دولار على أسرة كل شهيد.

وأضاف حبيب: ”سيتم توزيع المبالغ المالية عبر لجنة المصالحة المجتمعية واللجنة الوطنية والإسلامية للتنمية والتكافل، مشيرًا إلى أن اللجنة، ومنذ بداية عملها، تحظى بدعم إماراتي.

وأشار حبيب إلى أن لجنة المصالحة، وعبر الدعم الإماراتي لها، ستواصل العمل على حل كافة القضايا العالقة وتعويض ضحايا الانقسام الفلسطيني وعائلاتهم، لافتًا إلى أن هناك الكثير من القضايا في طريقها للحل.

وأكد حبيب أن اللجنة تبذل جهودًا من أجل التوصل لحل كافة الملفات العالقة وتعويض الضحايا، مطالبًا جميع فئات الشعب بالتعاون مع اللجنة وتغليب المصلحة الفلسطينية على المصالح الخاصة.

يذكر أن لجنة المصالحة المجتمعية تم تشكيلها وفق اتفاق القاهرة 2011 بين الفصائل الفلسطينية، ومهمتها تعويض ضحايا أحداث الانقسام الفلسطيني وعائلاتهم.

وجددت الفصائل الفلسطينية عمل اللجنة عام 2017، حيث أنجزت عددًا من الملفات وقدمت تعويضات لضحايا الانقسام وعائلاتهم.