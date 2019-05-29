بسبب تصريحات وزير خارجيته.. العراق قد يتعرض لعقوبات أمريكية

رجح السياسي العراقي البارز انتفاض قنبر، اليوم الأربعاء، أن تطال العقوبات الأمريكية العراق بسبب تصريحات لوزير الخارجية محمد علي الحكيم أعلن فيها مساندة بلاده لإيران.

وقال قنبر، وهو مقرب من الإدارة الأمريكية، ويسكن واشنطن في تصريحات صحفية، أن ”تصريحات الحكيم، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وضعت العراق في عين المعركة في حين كان من الواجب أن يقول إننا نقف مع المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي اعتداء على المجتمع الدولي وضد الإرهاب التي تصدره إيران“.

وأكد أن ”تصريحات وزير الخارجية العراقي، أضرت بمصلحة الشعب العراقي ومصلحة المنطقة، فقد تطال العقوبات الأمريكية العراق، بسبب تصريحات وزير خارجيته، المشينة حقًّا“.

من جانبه قال المحلل السياسي العراقي نجم القصاب لـ“ارم نيوز“ إن ”تصريح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، يعد مخالفًا للنهج الدبلوماسي العراقي، الذي يطالبه به الجميع والمتمثل بالاعتدال والوسطية وعدم الذهاب إلى سياسية المحاور“.

وبين القصاب أنه ”يتوجب على وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن يغير هذه الخطابات، فالعراق لا يتحمل مناكفات او سجالات ولا حروبًا لا شعبًا ولا دولة، وهذه التصريحات قد تبني عليها واشنطن مواقف واجراءات، العراق والعراقيون في غنى عنها“.

وصرح الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، في العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق: ”نقولها بصريح العبارة، نحن بالضد من العقوبات الأمريكية ضد طهران ونقف بجانب إيران“.

وتكاد تتفق الأغلبية الساحقة من مراقبي الشأن العراقي على أن نشوب أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران سيكون الخاسر الأكبر فيها العراق وشعبه، نظرًا لتداخل علاقات العراق الدبلوماسية ومصالحه مع الطرفين، وكذلك وجود أكثر من 5000 عسكري أمريكي على أراضيه، إلى جانب وجود ميليشيات عراقية طائفية تابعة لإيران تمويلًا وتسليحًا.