إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة

قررت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال تعزيزات من المعدات وجنود الاحتياط إلى قطاع غزة بسبب ”تدهور الوضع الأمني“ هناك، بحسب ما ذكر موقع ”واللا“ العبري، يوم الثلاثاء.

وقال الموقع: إن ”هذه التعزيزات تأتي في إطار استعدادات الجيش في ظل زيادة سقوط البالونات الحارقة من غزة، رغم التفاهمات مع حركة حماس“.

وأضاف: ”في الأسابيع القليلة الماضية، تم تكليف جنود الاحتياط بالخدمة النظامية، لأن المعلومات الاستخبارية تفيد بأن الفصائل في قطاع غزة بزعامة حماس تشجع على إطلاق البالونات الحارقة، على الرغم من التفاهمات بين الجانبين“.

وأشار الموقع إلى أن ”الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن الفصائل بغزة وعلى رأسها حماس، ستواصل إطلاق البالونات الحارقة من غزة“.

في السياق ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، تدريبًا عسكريًا في المجلس الإقليمي أشكول جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ أن ”التدريب سيتخلله حركة نشطة للآليات العسكرية وطائرات سلاح الجو، وتحرك بعض الدبابات داخل كيبوتسات المجلس“.