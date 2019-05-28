انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا لإقليم كردستان العراق

صوت برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، على انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم، فيما شهدت الجلسة انسحابات لكتل سياسية.

وترشح لمنصب رئاسة إقليم كردستان العراق كل من نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قادر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خضر.

وذكرت وسائل إعلام كردية عراقية أن ”برلمان إقليم كردستان صوت بأغلبية الحضور على انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم، إذ حصل بارزاني على 68 صوتًا من أصل 81 عضوًا شارك في الجلسة“.

فيما قررت كتلة الاتحاد الوطني عدم المشاركة في الجلسة المخصصة للتصويت لرئيس جديد لإقليم كردستان، كما أعلنت كتلة الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان مقاطعة الجلسة.

ونيجيرفان بارزاني شغل في الدورات السابقة والحالية منصب رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، وهو مرشح الحزب الديمقراطي، بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني لمنصب الرئاسة.