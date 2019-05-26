الحكومة السورية تكثف ضرباتها الجوية في الشمال الغربي وتسيطر على بلدة صغيرة‎

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية قصفت مواقع شمال غرب البلاد، اليوم الأحد، في أكثر يوم يشهد ضربات جوية منذ بداية حملة كبرى ضد المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قبل نحو 4 أسابيع.

وقالت مصادر من الجانبين إن القصف ساعد القوات الحكومية التي تساندها روسيا في السيطرة على بلدة كفر نبودة الصغيرة في محافظة حماة في الشمال، وهي المرة الثالثة التي تتبدل فيها السيطرة عليها في أحدث هجوم.

وأفاد المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا أن الضربات الجوية والبرية أودت بحياة 12 شخصًا في عدة مناطق منها بلدة معرة النعمان.

وبدأ الهجوم أواخر أبريل/ نيسان، وركز -إلى حدٍ كبيرٍ- على المناطق الجنوبية في محافظة إدلب، والمناطق المجاورة لها من حماة واللاذقية، ويمثل أشد صراع بين الرئيس بشار الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.

وذكر اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية الذي يقدم المساعدة للمنشآت الصحية أن القصف أودى بحياة 229 مدنيًا، وأصاب 727، وشرَّد أكثر من 300 ألف شخص منذ 28 أبريل/ نيسان.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري إن طائرات الحكومة السورية المقاتلة والهليكوبتر شنت أكثر من 280 ضربة، اليوم الأحد، وإن المقاتلات الروسية نفذت 15 ضربة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ”سانا“ أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على كفر نبودة من مسلحين تقودهم جماعة معروفة باسم ”هيئة تحرير الشام“ التي كانت تُعرف فيما مضى بـ“جبهة النصرة“، وتنتمي للقاعدة إلى أن انفصلت عنها وأعادت تسمية نفسها.

وأكد متحدث باسم أحد تشكيلات المعارضة في المنطقة، وهو ”الجبهة الوطنية للتحرير“ التي تساندها تركيا، أن القوات الحكومية استعادت كفر نبودة بعد قصف دام 8 ساعات وشمل إطلاق صواريخ وعشرات الضربات الجوية.