5 قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة في نينوى (صور)

لقي 5 عراقيين على الأقل وأصيب عدد آخر غير معروف، إثر انفجار سيارة مفخخة في محافظة نينوى شمالي العراق، بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، لـ“إرم نيوز“، إن ”سيارة مفخخة انفجرت قبل قليل في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة غربي مدينة الموصل“.

وأوضح الحويت أن ”الحصيلة الأولية للانفجار هي 5 قتلى من المدنيين وعدد غير معروف من الجرحى حتى الآن، بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة“.

وأشار إلى أن ”الحصيلة قابلة للارتفاع، خصوصًا أن الانفجار وقع في سوق شعبي مزدحم كثيرًا بالمواطنين“.

وبالرغم من إعلان العراق النصر على تنظيم داعش، إلا أن عناصره ما زالوا يشنون هجمات في محافظات وسط وغرب وشمال العراق.