وقفة احتجاجية في جنيف للمطالبة بتحقيق دولي بوفاة فلسطيني بسجون تركيا

نفذ عشرات الفلسطينيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وقفة أمام مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، احتجاجًا على مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك في السجون التركية، بعد اعتقاله بزعم التجسس لصالح الإمارات.

وطالب المتظاهرون، الأمم المتحدة ”بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ للتحقيق في قضايا التعذيب والقتل في السجون التركية، التي كان آخرها مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك“.

ودعا المتظاهرون، مجلس حقوق الإنسان ”لمحاسبة النظام التركي علي الجريمة التي ارتكبتها الشهر الماضي، أجهزة الأمن التركية، وراح ضحيتها مبارك“.

وأعلنت السلطات التركية، مطلع الشهر الجاري، عن وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك، بعد أيام من اعتقاله مع فلسطيني آخر، بزاعم تجسسهما لصالح الإمارات، دون تقديم أي أدلة على ذلك.

وسلمت السلطات التركية، جثمان المواطن الفلسطيني زكي مبارك، لعائلته بعد احتجازه لأكثر من 3 أسابيع.

ووافق النائب العام المصري، على طلب إعادة تشريح جثمان المواطن زكي مبارك، فيما تنتظر عائلته إصدار تقرير الطب الشرعي المصري، حول ملابسات الوفاة.