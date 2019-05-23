بسبب قرار اتخدته حماس.. صيادو غزة يضربون عن العمل

اعتصم عدد من الصيادين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في ميناء غزة غرب المدينة، احتجاجًا على قرار اتخدته حركة حماس يقضي بمنع تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن لجان الصيادين أوقفت العمل وعقدت إضرابًا ووقفة احتجاجية في ميناء غزة ، رفضًا واستنكارًا لهذا القرار الذي يزيد من أزماتهم الاقتصادية، ويسبب لهم خسائر مالية كبيرة.

وقال رئيس لجان اتحاد الصيادين بغزة، زكريا بكر “ قرار سلطة حماس بوقف تصدير الأسماك سيؤدي إلى سوء الأوضاع الاقتصادية للصيادين والذين يعتمدون اعتمادًا كليًّا على صيد وتجارة الأسماك“.

وأضاف بكر في تصريح صحفي :“ أن تكلفة صيد الأسماك وتحريك القوارب مكلفة جدًّا، وخاصة في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية لإتمام عملية الصيد“، مشيرًا إلى أن“ قرار وقف تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية سيؤدي إلى انخفاض حاد في سعر الأسماك في القطاع وبالتالي لن يستفيد الصيادون“.

ودعا بكر، سلطة حماس بغزة، لإلغاء قرار منع التصدير والسماح للصيادين بمحاولة تسويق الأسماك التي يصطادونها، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العامة في قطاع غزة والتي أفقدت المواطنين القدرة الشرائية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر، مساء أمس الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، بعد استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، والتي تسبب حرائق كبيرة.

وقالت قناة i24 الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إن ”إسرائيل قررت تقليص مساحة صيد الأسماك في بحر قطاع غزة، ردًّا على البالونات الحارقة التي أدت إلى نشوب 11 حريقًا جنوب إسرائيل“.

وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن تقليص مساحة الصيد سيكون حتى مسافة 10 أميال بحرية، وحتى إشعار آخر.

وكانت إسرائيل سمحت بزيادة مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، حتى 15 ميلاً بحريًّا، ضمن تفاهمات التهدئة الأخيرة بين حماس وإسرائيل.