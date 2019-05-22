البنتاغون: استخدام النظام السوري للكيماوي خط أحمر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ”خط أحمر“ بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لقناة ”الحرة“ المحلية، أن ”القوات الأمريكية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري“.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن رصدت تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيمياوية جديدة شمال غربي سوريا.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية، من أن ”واشنطن وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا ثبت ذلك“.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.