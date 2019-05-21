عريقات: تم تنفيذ الجانب السياسي من صفقة القرن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مساء الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية نفّذت بالفعل الجانب السياسي من صفقة القرن، مؤكدا أن كافة الإجراءات الأميركية التي بدأت بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، تدلل على أن الشق السياسي تم تنفيذه على الأرض.

وأضاف عريقات في تصريحات صحفية:“ إنه تم تنفيذ الجانب السياسي من الصفقة الأمريكية، القدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة، وأُسقط ملف اللاجئين، وأُسقط حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، بالإضافة إلى قانون القومية العنصري“.

وتابع عريقات:“ أُغلقت مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، وكذلك قنصلية أمريكا فى القدس، واُسقط اصطلاح محتلة، وقطعت كل المساعدات، والاستيطان شرعي، وسوف يتم ضم أجزاء كبيرة من الضفة“.