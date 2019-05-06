مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام رمضان (صور)

اقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام شهر رمضان، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة لشرطة الاحتلال، التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحاماتهم.

وأصدرت دائرة الأوقاف في القدس، بيانًا قالت فيه، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الساحات، وتلقوا شروحات عن ”الهيكل“ المزعوم، وبعضهم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال منع العديد من المصلين من دخول المسجد، كما تواصل فرض إجراءات مشددة عند أبوابه ونصب الحواجز العسكرية في القدس القديمة عند الطرقات المؤدية للمسجد.

وكان مئات المقدسيين قد أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح برحاب الأقصى، بعد إعلان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن بدء صوم شهر رمضان الإثنين.