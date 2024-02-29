"تفاهم رمضان".. ميقاتي يكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

كشف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن اتفاق جديد قد يعلن عنه الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وفق ما أوردته "رويترز".

وقال ميقاتي: "هناك حديث جدي لوقف العمليات العسكرية في غزة وأعتقد أنه قريباً إن شاء الله وفي مطلع الأسبوع القادم يوجد في الأفق نوع من اتفاق في هذا الموضوع خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ويسمى (تفاهم رمضان).

وأضاف ميقاتي أن "الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل ستؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان".

وأكد أنه "واثق من أن ميليشيا حزب الله اللبنانية ستوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، منهية ما يقرب من 5 أشهر من القصف والغارات الجوية عبر الحدود".

ورأى أن "التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية في غزة الذي "يلوح في الأفق" من شأنه أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة في لبنان".

وتوقع رئيس الحكومة اللبنانية محادثات لأسابيع لتحقيق "استقرار طويل الأمد" في جنوب لبنان بمجرد التوصل إلى اتفاق غزة.

وأشار ميقاتي إلى أن "المبعوث الأمريكي آموس هوكستين سيزور لبنان "قريباً".

وعن مصدر معلوماته، قال ميقاتي: "من خلال التقارير الدبلوماسية التي تصلني من الخارج ومن خلال الاتصالات التي تحصل مع الجميع... وحتماً عندي اتصالات مستمرة إذا كانت اتصالات هاتفية معلنة أو غير معلنة أو اتصالات مباشرة مع كل المعنيين".

وتابع: "حتماً بإذن الله إذا قدرنا أن نصل إلى وقف العمليات العسكرية في غزة أنا أعتقد أنه أمامنا أسابيع مكثفة من المفاوضات لكي نستطيع أن نصل إلى ما أسميه دائماً استقرارا طويل الأمد في الجنوب".

وأردف ميقاتي: "كان هناك استحالة أن نبدأ أي مفاوضات ونحن نشاهد ماذا يحصل في غزة. بالتالي كان هناك خطر أن تفشل المفاوضات إذا بقيت غزة مستمرة في هذه الطريقة".

وقال إنه منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول ولبنان "يتعرض ونتعرض كل يوم إلى الانتهاكات من قبل الإسرائيليين في الأجواء والغارات على الأراضي اللبنانية".

وتساءل ميقاتي: "هل يستطيعون القضاء على القضية الفلسطينية بالدم والدمار والحرب؟"، مضيفاً أن "هذا كله سيولّد المزيد من الدمار والحرب. علينا أن نكون واقعيين، الحل يكون بحل الدولتين".

وقال: "تعودنا في خلال 75 سنة ماضية على هذا العنف الإسرائيلي، ولكن حقيقة أنا لم أتعود بعد على هذا السكوت والصمت العالمي على ما يقوم به الإسرائيلي خاصة ما حصل في غزة من قتل الشيوخ والنساء والأطفال. يقولون إن هذا كله رد على السابع من أكتوبر، سؤالي: هل هذا هو الرد العادل، هل هو متوازن؟".

وقال ميقاتي إنه التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين في فبراير شباط في ميونيخ، "وأعتقد كما فهمت في حينه أنه يرتب لزيارات قريبة إلى لبنان وأعتقد أنه سيكثف من زياراته".

وعندما سُئل عما إذا كان حزب الله قد أبدى مرونة للمضي قدما في المحادثات، أشار ميقاتي إلى أن "التعاون" الذي أبدته "جميع الأطراف" لتسهيل الاتفاق البحري يمكن تكراره في اتفاق الحدود البرية.

وأشار إلى أن "الخروقات التي نراها كلها تحصل من ناحية إسرائيل وأنا متأكد أنه باللحظة التي توقف فيها إسرائيل خروقاتها للبنان أنا على يقين أن حزب الله لن يخرق أو يرد على أمر لم يحصل".