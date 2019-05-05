إسرائيل تغتال فلسطينيًا بقصف سيارته في غزة (صور)

اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فلسطينياً تزعم إسرائيل انه ممول فصائل المقاومة، خلال تواجده في سيارة مدنية تقل مواطنين فلسطينيين بمنطقة السدرة في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ”الشهيد حامد الخضري (37 عامًا) استشهد بعد قصف الاحتلال لسيارته، فيما أصيب 3 مواطنين فلسطينيين في هذا القصف“.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في وقت سابق، عن استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لسيارتهما شرق مدينة غزة، فيما أصيب آخران بجراح متفاوتة.

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين إلى 10 شهداء، وأكثر من 70 مصابًا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ سلسلة غارات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية باستهداف مناطق عسقلان وبئر السبع، ما أدى لمقتل 3 مستوطنين إسرائيليين.

وازدادت وتيرة التصعيد، بعد إعلان كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود شمال قطاع غزة، فيما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها بعد جراء هذه العملية.