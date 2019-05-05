ما موقف وزير الشؤون الدينية التونسي من الإفطار العلني برمضان؟ (فيديو)

علّق وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، في حوار مع ”إرم نيوز“ على ظاهرة الإفطار العلني في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدولة ”لا تهتم بما يحصل خارج المساجد“.

وقال عظوم، في جوابه على سؤال حول موقفه من الإفطار العلني في رمضان: ”الوزارة جزء من منظومة دولة، وأهم مهامها رعاية وحماية الشأن الديني في البلاد التونسية، ولا علاقة لها بما يحدث خارج المساجد“.

من جهة أخرى أكد الوزير حرصه على محاربة الخطاب الديني المتطرف، وإبعاد المساجد عن المسائل السياسية، قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.

وعن استعدادات وزارته لشهر رمضان، لفت عظوم إلى أن ”الأولوية ستكون لضمان استقلالية الخطاب الديني، وإبعاد المساجد عن الصراعات السياسية والحزبية؛ نظرًا لعدة اعتبارات شرعية ودستورية“.