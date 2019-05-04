الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة‎ (صور)

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنها ”تنظر بخطورة للتصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد قطاع غزة، واستهداف المدنيين العزل وضرب البنية التحتية لإبقاء القطاع في حالة إرباك دائم“.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن ”العدوان الإسرائيلي على غزة يهدف إلى تعطيل إعادة الإعمار، وإعاقة إطلاق المشاريع التنموية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة“.

ودعت الحكومة ”الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها من خلال التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكافة أشكال الاعتداءات الاستيطانية“.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على عدد من المواقع العسكرية والمراصد التابعة للفصائل الفلسطينية، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 7 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة بغزة.

وذكر موقع ”والا“ العبري أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المجلس الوزاري، غدًا الأحد، لمناقشة التوتر الأمني في قطاع غزة.

وهددت الفصائل الفلسطينية بتوسيع دائرة الرد وزيادة القوة التفجيرية لصواريخها، في حال استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.