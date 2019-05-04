سرايا القدس تهدد بقصف مفاعل ”ديمونا“ و مطار ”بن غوريون“

هددت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بتوسيع دائرة الرد من خلال استهداف مواقع استراتيجية هامة داخل إسرائيل، بصواريخ بعيدة المدى.

ونشرت السرايا فيديو قصيرًا يظهر عناصر من سرايا القدس وهم يجهزون الصواريخ بعيدة المدى؛ لتكون جاهزة للانطلاق نحو بلدات إسرائيلية ومواقع هامة.

وأظهر الفيديو عددًا من الأهداف التي تعتزم السرايا قصفها، مثل ميناء أسدود، ومفاعل ديمونا، ومطار ”بن غوريون“ ومصافي النفط في حيفا.

وعرضت السرايا في مقطعها صواريخ تحمل رؤوسًا تفجيرية.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن حركتي حماس والجهاد تعملان بتنسيق مشترك ووثيق، وتحاولان استغلال الأوضاع السياسية والأمنية الإسرائيلية في هذا التوقيت لفرض رؤى وواقع جديد في غزة.

وما زالت الأوضاع الأمنية تنحدر نحو تصعيد عسكريّ، في ظل محاولات لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عبر الوسطاء، إلا أن الأوضاع الميدانية تشير إلى اتساع دائرة الرد والاستهداف المتبادل.