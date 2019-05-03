باسيل يطالب ظريف بالإفراج عن لبناني معتقل في إيران

طالب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بالتدخل للإفراج عن معتقل لبناني في طهران، وهو أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، حيث أدين بالتجسس لدى محكمة الثورة الإيرانية لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية.

ودعا باسيل في رسالة وجهها لظريف إلى التدخل للعفو عن المواطن اللبناني ”نزار زكا“، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان نزار زكا، الذي يقيم في أمريكا، قد اعتقلته السلطات الإيرانية في 18 أيلول/سبتمبر 2015 أثناء زيارته الخامسة إلى طهران، بعد دعوة رسمية وجهتها له شاهيندوخت مولافيردي، النائب السابق للرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، للمشاركة بمؤتمر ترعاه الحكومة الإيرانية.

واتهمت السلطات القضائية ”زكا“ بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية، وحكمت عليه في 20 أيلول/ سبتمبر 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار.

وزكا هو الأمين العام للمنظمة العربية للإعلام والاتصال (IJMA3)، التي تضم منظمات من جميع الدول العربية، وتعمل على تطوير المعلومات والقضاء على الفجوة الرقمية.

وتقول طهران إن ”زكا“ يحمل الجنسية الأمريكية، فيما تقول عائلته إنه مقيم في الولايات المتحدة ولا يحمل إلا الجنسية اللبنانية.