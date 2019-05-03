السودان.. لجنة وساطة تقترح تشكيلة ”المجلس السيادي“

دفعت لجنة وساطة، الخميس، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

وقال مصدر محلي، إن لجنة الوساطة، قدمت مقترحًا يشمل مجلسًا سياديًا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعضوية نائبين أحدهما عسكري والآخر مدني. وأوضح أن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما وردت في الإعلان الدستوري.

ونوه إلى أن الوساطة، اقترحت أيضًا مجلسًا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية. على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.

وتضم لجنة الوساطة التي تشكلت مؤخرًا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داؤود، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.