4 خطوات تسبق تصنيف أمريكا للإخوان ”تنظيما إرهابيا“

في تفسيرها لبيان البيت الأبيض يوم أمس الذي يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باشر الإجراءات الداخلية المفترضة لإدراج الاخوان المسلمين في قائمة التنظيمات الإرهابية، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه الإجراءات تتضمن التالي:

– تُقدّم وكالات مكافحة الإرهاب الأمريكية بياناتها المكتوبة المتضمنة شواهد على ان الإخوان المسلمين يُشكلّون تهديداً للولايات المتحدة أو لمصالحها.

– يتشاور وزير الخارجية مع المدعي العام ومع وزير الخزانة قبل إصدار بيان بتوصيف الاخوان المسلمين منظمة إرهابية.

– أمام الكونغرس سبعة ايام لوقف تنفيذ بيان وزير الخارجية.

– وبعد ذلك أمام الاخوان المسلمين ثلاثون يوماً لرفع قضية اعتراض أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن.

خلفيات القرار

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن الرئيس ترامب، في أعقاب لقائه المنفرد الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجّه مسؤولي الأمن القومي والدبلوماسي لتجهيز ما يلزم من إجراءات لإدراج الاخوان المسلمين في قائمة الإرهاب.

وأشار تقرير الصحيفة الى أن مستشار الأمن القومي جون بولتون، وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو يؤيدان هذا التوجه، في مقابل وزارة الدفاع التي تتحفظ على ذلك.

وفي تقرير الصحيفة أن الرئيس ترامب، وقبل انقضاء شهر على دخوله البيت الأبيض 2017، اتخذ موقفاً لإدراج جماعة الاخوان المسلمين والحرس الثوري الايراني على قوائم الإرهاب، وقد تحقق الأمر مع الحرس الثوري خلال شهر ابريل الماضي.