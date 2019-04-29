هجوم مسلح على حقل الشرارة النفطي في ليبيا

شنت مجموعة مسلحة، فجر الاثنين، هجومًا على إحدى المحطات الرئيسية بحقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.

وقال مصدر أمني مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن ”مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قامت فجر الاثنين بهجوم على محطة 186، إحدى المحطات الرئيسية بالحقل“.

وأضاف المصدر، الذي يتبع قوات المشير خليفة حفتر التي تسيطر على الحقل، أن ”القوة الموجودة بالمحطة تصدت للهجوم ولاذت المجموعة المهاجمة بالفرار“، مشيرًا إلى أن ”الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية“.

ولفت المصدر إلى أن ”هذا الهجوم يعد الأول على الحقل منذ تسلم قوات حفتر مهام التأمين“، موضحًا أن ”القوات المكلفة بتأمين الحقل تكثف حاليًا دورياتها حول الحقل لمنع تكرار أي هجوم آخر“.

و“الشرارة“ هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميًا نهاية 2018.

ويشرف حرس المنشآت النفطية التابع لقوات خليفة حفتر، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي)، والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.

في حين تدير تلك المنشآت النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة ”الوفاق الوطني“ في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقًا للنفط الليبي.