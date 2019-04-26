موقع عبري: حماس تختبر صواريخ جديدة في بحر غزة

ذكر موقع ”مفزاك لايف“ العبريّ، مساء الجمعة، أن كتائب القسام، الجناح العسكريّ لحركة حماس، أطلقت عدة صواريخ تجاه بحر غزة، ضمن العمل على تطوير الصواريخ التي تملكها وتسعى لتحديثها وتوسيع دائرة استهدافها.

ووفقاً للموقع العبريّ، فإن آخر تجربة إطلاق للصواريخ كانت اليوم الجمعة، باتجاه البحر، مشيراً إلى أن الصواريخ التي تم إطلاقها بأحجام ومسافات مختلفة، في إطار الاستعدادات لأي مواجهة عسكرية محتملة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أن حركة حماس وجناح العسكري كتائب القسام، استطاعت الحصول على عشرات الصواريخ ”إيرانية الصنع“ مثل ”فجر2“ ، وقامت بتحديثها وتوسيع دائرة استهدافها، مضيفةً أن حماس تسعى لإدخال المزيد من الصواريخ إلى القطاع.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق، أن مهندسي ذراعها العسكري استطاعوا صناعة صواريخ ”محلية الصنع“ تستطيع الوصول إلى قلب إسرائيل ومدن تبعد عن قطاع غزة ما يزيد عن مسافة 70 كيلو.

وعلى مدار جولات التصعيد السابقة، أطلقت كتائب القسام صواريخ وصلت إلى مدن ”تل أبيب وبئر السبع مدينة عسقلان، وهي مدن استراتيجية واقتصادية وأمنية في الداخل المحتل، في ظل تحذير إسرائيلي من تنامي قوة حماس الصاروخية.