الائتلاف السوري المعارض يفتتح أول مقر له داخل البلاد

افتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأربعاء، أول مقر له داخل الأراضي السورية، في بلدة الراعي بريف حلب شمال البلاد.

وجرت مراسم الافتتاح في البلدة بحضور رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، ورئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، وقادة الأركان والفيالق في ”الجيش الوطني السوري“ (تجمع فصائل الجيش السوري الحر شمالي سوريا).

كما شارك في حفل الافتتاح، قضاة في محاكم المنطقة، وممثلون عن القبائل والعشائر السورية، وقيادة الشرطة الحرة، والدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، ومنظمات المجتمع المدني.

وأفادت مصادر في المعارضة أن الافتتاح تم برفع علم الثورة السورية في المقر، تلاه عرض عسكري شارك فيه الجيش الوطني والشرطة المدنية والعسكرية.

وألقى رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى كلمة أكد فيها على أهمية هذه المناسبة، معبرًا عن أمانيه في تحرير جميع الأراضي السورية والانتقال إلى دولة حرة ديمقراطية، كما طالب بها أبناء الشعب السوري في ثورتهم المستمرة منذ عام 2011.

وأكد مصطفى أن وجود الائتلاف على الأرض إلى جانب مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، والجيش الوطني والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، سيخدم الشعب السوري ويؤمن الخدمات له.

ودعا إلى تكاتف كافة قوى الثورة والمعارضة السورية للوقوف أمام التحديات والواجبات الهائلة والكثيرة القادمة.

وتأسس ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية“ في العاصمة القطرية الدوحة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية، بالإضافها إلى كونه الطرف الأبرز في المعارضة في المفاوضات المتعلقة بالوضع السوري.