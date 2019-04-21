قادة المحتجين في السودان يعلنون عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وتصعيد الاحتجاجات

تعهد قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة الرئيسة في السودان اليوم الأحد، بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري الحاكم في البلاد، في إطار حملة أوسع نطاقا للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

وقال أحد قادة المحتجين في كلمة ألقاها أمام حشد خارج مقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم ”نعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري“، مشيرا إلى أنه يعتبر المجلس ”امتدادا للنظام القديم“.

وتابع القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير: ”قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها“.

وأضاف ”هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيًا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات أسلوب النظام السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها“.

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري، هي قناة الاتصال الرئيسة بين جماعات المعارضة والمجلس.