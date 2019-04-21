إعادة فتح مطار ”معيتيقة“ بليبيا مجددًا أمام حركة الملاحة‎

أعادت سلطات مطار ”معيتيقة الدولي“ بالعاصمة الليبية طرابلس فتح المطار أمام حركة الملاحة.

جاء ذلك خلال منشور نشرته سلطات المطار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

ويعتبر مطار ”معيتيقة الدولي، هو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت السلطات قد أغلقت المطار، في وقت سابق اليوم، عندما تحدث سكان عن تعرض العاصمة لضربة جوية.

وتحتدم الاشتباكات بين قوات خليفة حفتر، ونظيرتها التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في عدة محاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وشهد محور ”الطويشة“ المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي، مواجهات، في محاولة من قوات الوفاق للضغط على حفتر، للانسحاب من المطار نحو منطقة قصر بن غشير.