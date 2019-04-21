الكويت ستنشر دوريات راجلة في الحدائق بعد ”فيديو التعاطي“

أفادت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية ستقوم بنشر عناصر أمنية راجلة في حدائق المناطق التابعين لها بشكل منتظم، بحيث يصل رجال الأمن إلى تلك الحدائق في أي وقت ليقوموا بضبط أي ممارسات غير قانونية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت بيانًا قالت فيه إنها ”تمكنت من ضبط 5 أشخاص بحالة غير طبيعية بمنطقة العمرية، حسب مقطع الفيديو المتداول على بعض من وسائل التواصل الاجتماعي“.

فيديو

ضبط عدد من #المتعاطين في حملة أمنية لرجال مكافحة المخدرات على عدد من الحدائق العامة والمضبوطين هم كويتي وصومالي وعماني وباكستاني وسوري.#الكويت pic.twitter.com/87OHJYLkaC — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 20, 2019

وأضاف البيان: ”قام رجال أمن مخفر العمرية ودوريات الإسناد بضبط 5 أشخاص بإحدى الحدائق بمنطقة العمرية بمحافظة الفروانية في حالة غير طبيعية ولا يحملون أي إثبات“.

وختم البيان قائلاً: ”بناء على ذلك تم حجزهم وتحويلهم إلى مكتب مباحث العمرية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم“.