أول تهمة للبشير.. ”حيازة أموال ضخمة“

‎ قال مصدر قضائي في السودان لرويترز، اليوم السبت، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر، أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير، وباستجوابه عاجلًا؛ تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.‎

وكشفت تقارير إعلامية محلية، أنه تم العثور على مبالغ مالية في مقر إقامة عمر البشير، بعملات مختلفة بلغت إجمالًا أكثر من 112.7 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: (351،770) ألف دولار ومبلغ (6،697) ألف يورو ومبلغ (5) مليارات جنيه.

ووفقًا للصحيفة، فإن وكيل النيابة أمر بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5،6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.