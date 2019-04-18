من هاجم قوات الجيش الليبي في قاعدة تمنهنت الجوية؟

تعرض الجيش الليبي في قاعدة تمنهنت صباح اليوم الخميس لهجوم من طرف مسلحين مجهولين، بحسب وكالة ”رويترز“، لكن مصادر أمنية أكدت لـ“إرم نيوز“ بأن عناصر تابعة لإبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت السابق التابع لحكومة الوفاق كانوا من بين المهاجمين.

وأكد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي بأن مطار تمنهنت بمدينة سبها تحت سيطرة قوات الجيش والأمن نافيا أن تكون القوات التي هاجمت المطار استطاعت أن تسيطر عليه.

وكان عميد بلدية البوانيس المُكلف، أبو بكر صالح، كشف عن تعرّض المطار المدني التابع لقاعدة تمنهنت لهجوم من قبل مُسلّحين على متن قرابة 15 سيارة.

وقال عميد البلدية إن المجموعة المُهاجمة يُشتبه في أنها من عناصر تشادية تنتمي لتنظيم داعش.

وأشار صالح إلى أن اشتباكات مُسلحة اندلعت بين المُهاجمين للمطار، وعناصر قوة التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المُؤقتة التابعة للبرلمان في شرق البلاد.