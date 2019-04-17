دبلوماسي أمريكي: واشنطن تشجع الانتقال الديمقراطي في السودان

قال القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، يوم الأربعاء، إن بلاده تدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، من خلال مناقشة الوضع فيه مع مسؤولين حكوميين، و“أصحاب المصلحة“.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، برئاسة السفير السابق، إبراهيم طه أيوب، حسب ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية بالسودان بـ“فيسبوك“.

وقال كوتسيس، إن بلاده ملتزمة بمناقشة الوضع في السودان مع المسؤولين الحكوميين ومجموعة من أصحاب المصلحة لتشجيع الانتقال الديمقراطي فيها.

وأضاف أن السودان ”يحتاج إلى انتقال سريع يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة“.

ووفق ذات المصدر، التقى كوتسيس، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.

وقال خلال اللقاء: ”يحتاج السودان إلى انتقال منظم إلى حكم مدني يؤدي إلى انتخابات في إطار زمني معقول“.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى الدبلوماسي الامريكي لقاءات مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان ”حميدتي“، بشأن الأوضاع في البلاد.

في 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.