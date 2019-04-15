تقرير: صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية

كشف تقرير نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن ”صفقة القرن“ لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت قناة ”مكان“ العبرية عن التقرير الأمريكي أن ”هذه الخطة تتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين وطرقًا عملية لتحسين حياة الفلسطينيين، ولكن، ليس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة“.

ورجحت مصادر أن ”الخطة تركز على احتياجات إسرائيل الأمنية، متوقعة أن يتم نشرها خلال موسم الربيع الحالي أو في بداية الصيف، خصوصًا بعد ضمان فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئاسة الوزراء“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”تفاصيل هذه الخطة، التي صاغها جاريد كوشنير، مستشار وصهر ترامب، ما زالت سرية، لكن تصريحات أدلى بها كوشنير ومسؤولون أمريكيون آخرون تلمح إلى أنها تلغي مبدأ حل الدولتين كنقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات“.

وطبقًا للتقرير ”سيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك بصمته على الصراع مع التركيز على القضايا الأمنية الإسرائيلية، وأن ترامب أخبر أصدقاءه أنه يريد أن ينحرف عن الافتراضات التقليدية حول حل النزاع“.

ويتزامن ذلك مع وصول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إلى الولايات المتحدة على رأس وفد من كبار مسؤولي جيش الاحتلال لإجراء محادثات في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومسؤولين كبار آخرين في إدارة ترامب، بحسب القناة العبرية 13.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الجمعة الماضية، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ”CNN“، إنه ”لا يرى في تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، أي ضرر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط“.

وأضاف: ”أعتقد أن الرؤية التي سنعرضها للحل تعتبر تغييرًا كبيرًا عن النموذج المتبع حتى الآن، كانت لدينا أفكار عديدة طوال 40 عامًا، لم تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ فكرتنا هي عرض رؤية تحوي أفكارًا جديدة، مختلفة، خاصة، تحاول إعادة تأطير وإعادة تشكيل مشكلة كانت مستعصية“.