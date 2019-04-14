الجامعة العربية تؤيد جهود المجلس العسكري لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان

المصدر: ا ف ب

أيدت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم الأحد، الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي، بعد الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقال البيان، إن الجامعة أعربت عن ”ارتياحها للخطوات المهمة التي أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي“.

وأعلنت الجامعة ”تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني“.

كما دعت الجامعة في بيانها المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية المهمة إلى ”مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان“.

وبدا اليوم الأحد، وكأن المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين، حيث طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية ”أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على حكومة مدنية“.

وأكد الفريق ياسر العطا، عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم: ”نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية“.