مئات القضاة الجزائريين يعلنون مقاطعة مراقبة انتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)  

أعلن مئات القضاة الجزائريين، اليوم السبت، مقاطعتهم مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو المقبل، في وقفة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الجزائر، حيث قالوا إنّهم ”غير معنيين بالاقتراع الرئاسي، تبعًا لعدم شرعية النظام الحالي“.

وجدّد القضاة مطالبتهم بـ“رحيل كافة رموز النظام، كما طالبوا باستقلالية القضاء“، مشددين على حتمية تجسيد مبدأ ”الفصل بين السلطات“.

وأكد القضاة أنّ مرحلة ما بعد حراك 22 شباط/فبراير تنتصر لعنوان كبير وهو ”استقلال السلطة القضائية، بعيدًا عن عهد السلوكيات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها“.

وعلّق قاضٍ غاضب أثناء الوقفة قائلًا: ”عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، والحراك هدفه القضاء على سلوكيات ما قبل 22 فبراير، لذا ندعو من يسمي نفسه خاطف الأنظار لأن يتوارى عن الأبصار“.