قائد الدعم السريع في السودان يعتذر عن المشاركة بالمجلس العسكري

اعتذر قائد ”قوات الدعم السريع“ في الجيش السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي.

وقال في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن البلاد ”تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية“.

وتابع دقلوبقوله: ”أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني بأني كقائد لقوات الدعم السريع، اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11″، مضيفًا ”سنظل جزءًا من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني“.

ومثل يوم أمس الخميس، يومًا حاسمًا في مسيرة الثورة الشعبية الحالية في السودان، حيث أعلن قادة الجيش عزل البشير.

لكن المعارضة رفضت بيان قادة الجيش الذي عدّته ”انقلابًا عسكريًا“، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين فورًا.

وفيما بدأ كـ“انقسام واضح“ داخل الجيش حول تلك الإجراءات، قال دقلو في بيان، باليوم ذاته، إن قوات الدعم السريع ”ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني“.

وطلب من ”قادة الانتفاضة (قيادة تجمع المهنيين، رؤساء الأحزاب، قادة الشباب) فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد من الانزلاق والفوضى“.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عمر زين العابدين، إن قادة المنظومة الدفاعية الأمنية والدفاعية ”هم قادة التغيير الحالي“، وذكر من بينهم دقلو.

وأضاف أن قوات الدعم السريع ”قوة قتالية لأجل السودان وقوة منضبطة ومشبعة بحب السودان“.

وأمس أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عبر بيان لقادة الجيش، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن بن عوف إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.