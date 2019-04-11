أبو الغيط: وضع العرب الآن أصعب مما كان عليه عقب هزيمة 1967

وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوضع العربي الحالي، بأنه أصعب مما كان عليه عقب هزيمة حرب عام 1967.

وقال أبو الغيط خلال مقابلة تلفزيونية على قناة ”صدى البلد“ مساء الأربعاء، إن ”إسرائيل قررت محو القضية الفلسطينية من الوجود بخطة ممنهجة، من خلال نسف حل الدولتين والتمسك بالضفة الغربية كجزء من إسرائيل”.

واعتبر أن ”بعض الخلافات الداخلية بين الدول العربية، كانت سببًا من أسباب ما نمر به الآن“.

لكنه أضاف أنه ”رغم بعض الخلافات العربية الحالية، إلا أننا قادرون على الرد ورفض القرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس والجولان السوري المحتل“، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”ألقى القفاز في وجه العرب“.

واعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلده من تل أبيب إليها، ليصدر لاحقًا قرارًا آخر يعترف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري المحتل.